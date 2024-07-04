Игрок «Спартака» опубликовал загадочное сообщение на фоне слухов о переходе в «Зенит»

Александр Соболев, нападающий «красно-белых», в своих социальных сетях опубликовал загадочное сообщение.

- Мы живём в такое время, что если о тебе слышал хорошее, то скрывают это, если слышат плохое, то распространяют, а если и вовсе не слышал ничего, то придумывают, - написано на картинке, которую опубликовал форвард столичной команды.

Ранее была информация, что в услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Зенит». Наставник петербургской команды Сергей Семак говорил в интервью, что Соболев бы пригодился «сине-бело-голубым».

Контракт Соболева со «Спартаком» действует ещё два года, трансферная стоимость игрока оценивается в восемь млн евро.

В минувшем сезоне форвард 34 раза выходил на поле в футболке «Спартака», 10 раз поразил ворота соперников и сделал девять ассистов на партнёров по команде.