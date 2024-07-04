Агент Хуниор Педросо, агент нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы, специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал, что одному российскому клубу очень нравится его клиент.

- Есть один российский клуб, который очень любит Габигола, но на данный момент ничего конкретного, - заявил агент 27-летнего футболиста.

Ранее появилась информация, что форвард интересен нескольким командам из РПЛ.

Футболист, у которого прозвище «Габигол», является воспитанником «Сантоса». С 2016 по 2020 годы бразилец принадлежал «Интеру», но в составе итальянской команды провёл 10 матчей и отличился лишь один раз.

Соглашение бразильца с «Фламенго» действует до 31 декабря этого года, а трансферная стоимость форварда оценивается в восемь млн евро.