Вратарь ЦСКА одним словом ответил на вопрос о своём будущем

Илья Помазун, голкипер «армейского» клуба, ответил на вопрос касательно своего будущего в команде.

- Посмотрим, - передаёт слова 27-летнего вратаря Sport24.

Помазун с лета 2020 года на правах аренды выступал за екатеринбургский «Урал». Этим летом футболист вернулся в расположение ЦСКА, с которым у него рассчитан трудовой договор до 2028 года.

Ранее представитель голкипера Алексей Сафонов сообщил, что Помазун вряд ли останется в ЦСКА.

В минувшем сезоне игрок провёл за екатеринбургскую команду 34 матча, в которых пропустил 50 голов и в восьми играх смог отстоять «на ноль».