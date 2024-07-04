«Рубин» ведёт переговоры по трансферу полузащитника «Оренбурга»

Брайан Мансилья, футболист «Оренбурга», может продолжить карьеру в другом российском клубе.

Как передаёт в своих социальных сетях журналист Иван Карпов, «Рубин» ведёт переговоры относительно трансфера 27-летнего аргентинского полузащитника. Отмечается, что казанский клуб предложил за Мансилью 1,5 млн евро, на что «Оренбург» ответил отказом. После чего «Рубин» предложил включить в сделку своего форварда Виталия Лисаковича, но оренбургский клуб это вновь не устроило. Сейчас диалог на паузе, ожидается, что наступит следующий раунд переговоров.

Соглашение Мансильи с «Оренбургом» действует до 2026 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,2 млн евро.