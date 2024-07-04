«Химки» подпишут экс-защитника «Акрона»

Неманья Анджелкович, балканский легионер, выступавший в прошлом сезоне за «Акрон», продолжит карьеру в другом российском клубе.

Как передаёт Sport24, 27-летний футболист перейдёт в подмосковные «Химки», контракт с защитником будет рассчитан на два года. Отмечается, что в ближайшее время с игроком будет подписан трудовой договор.

Напомним, 1 июля Анджелкович и «Акрон» расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон.

В прошлом сезоне Анджелкович 30 раз появлялся на поле в составе «Акрона» и отметился одним забитым мячом. Его трансферная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.