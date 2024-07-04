ЦСКА разгромил «Белград» в матче Братского кубка, Красич вышел в концовке и сделал голевой пас

В матче Братского кубка «армейский» клуб с крупным счётом обыграл сербский «Белград». Встреча, прошедшая на стадионе ЦСКА, завершилась со счётом 4:0.

Счёт в матче был открыт на 35-й минуте – отличился Аббосбек Файзуллаев. В начале второго тайма преимущество своей команды удвоил защитник ЦСКА Милан Гайич, который в моменте с забитым мячом получил травму и не смог продолжить встречу. На 54-й минуте Игорь Дивеев довёл счёт до разгромного, а в компенсированное к матчу время забил Кристиан Бистрович – 4:0. Отметим, что в концовке встречи на поле появился 39-летний Милош Красич и отметился голевой передачей на Бистровича. Сербский футболист завершил игровую карьеру в 2018 году.