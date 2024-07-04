Джирано Керк, нидерландский полузащитник, больше не является игроком «железнодорожников».

Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба в социальных сетях. «Локомотив» отметил, что футболист воспользовался возможностью ФИФА и принял решение снова приостановить контракт с клубом до лета 2025 года – так как его контракт был рассчитан как раз до конца июня следующего года, Керк больше не появится в «Локомотиве».

Отметим, что летом 2023 года 28-летний нидерландец также решил приостановить контракт с «Локомотивом» и перешёл в «Антеверпен». За «железнодорожников» Джирано провёл 51 матч, в которых забил восемь голов.