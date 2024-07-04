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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Футболист ЦСКА получил травму, забивая гол в матче с «Белградом»

04 Июля 2024 • 20:56 Комментировать

Милан Гайич, защитник «армейского» клуба, был заменён в матче Братского кубка против сербского «Белграда».

Встреча проходит в эти минуты, команда Марко Николича, нового главного тренера ЦСКА, ведёт со счётом 3:0.

На 48-й минуте Гайич отметился забитым мячом, однако в момент взятия ворот футболист получил удар ногой от соперника, в результате чего защитнику потребовалась помощь врачей столичной команды. Сначала Гайич смог вернуться на поле, однако через несколько минут его заменили на Дугласа Келлвена.

Следить за текстовой трансляцией этого матча можно на портале LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Офк Белград Милан Гайич ещё теги
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