Футболист ЦСКА получил травму, забивая гол в матче с «Белградом»

Милан Гайич, защитник «армейского» клуба, был заменён в матче Братского кубка против сербского «Белграда».

Встреча проходит в эти минуты, команда Марко Николича, нового главного тренера ЦСКА, ведёт со счётом 3:0.

На 48-й минуте Гайич отметился забитым мячом, однако в момент взятия ворот футболист получил удар ногой от соперника, в результате чего защитнику потребовалась помощь врачей столичной команды. Сначала Гайич смог вернуться на поле, однако через несколько минут его заменили на Дугласа Келлвена.

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