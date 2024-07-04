Гилерме рассказал, почему «Локомотив» не организовал ему прощальный матч

Маринато Гилерме, экс-вратарь «железнодорожников», рассказал, почему клуб не организовал ему прощальный матч.

Напомним, вратарь покинул столичную команду в связи с истечением срока трудового договора. За «Локомотив» Маринато выступал на протяжении 17 лет.

- Если бы я завершал карьеру, тогда сейчас могли бы сделать. Но из‑за того, что я не собираюсь завершать, не знаю, - передаёт слова Гилерме «Матч ТВ».

Отметим, что Гилерме в минувшем сезоне РПЛ ни разу не появлялся на поле в составе «Локомотива», вратарь выходил только в Кубке России.

«Локомотив» в прошлом сезоне финишировал на четвёртой строчке в таблице РПЛ, набрав 53 балла.