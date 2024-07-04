Личка высказался о возможном подписании в «Динамо» Дзюбы и Миранчука

У рулевого столичного «Динамо» Марцела Лички спросили, что он думает по поводу перехода в клуб Артёма Дзюбы и Антона Миранчука, которые сейчас находятся в статусе свободных агентов.

Напомним, у обоих игроков истекли контракты с «Локомотивом».

- Они оба большие игроки. Приятно иметь в команде таких футболистов. Но у нас в нападении номер один - Тюкавин. Дзюба чаще оказывался бы на скамейке, потому что я буду делать ставку на Тюкавина. По Миранчуку – посмотрим, - передаёт слова наставника «бело-голубых» «Советский спорт».

Миранчук в прошлом сезоне 29 раз появлялся на поле в составе «Локомотива» и шесть раз поразил ворота соперников, также футболист пять раз ассистировал партнёрам. Дзюба же провёл за «железнодорожников» в минувшем сезоне РПЛ 21 матч, в которых смог четыре раза отличиться сам и трижды помочь забить партнёрам.