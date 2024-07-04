Гилерме не готов возвращаться в Бразилию

Экс-голкипер столичного «Локомотива» Маринато Гилерме поделился комментарием о своём будущем.

38-летний бразилец с российским паспортом признался, что планирует еще минимум два года поиграть в футбол.

— Появилось несколько вариантов в Бразилии, это моя родная страна, но все равно считаю, что мне там уже будет тяжело жить после 17 лет в России. Я бы хотел остаться здесь, — приводит слова Гилерме «Матч ТВ».

Напомним, Гилерме выступал за «Локомотив» с 2007 года. Текущим летом «железнодорожники» приняли решение не продлевать трудовой договор с вратарем и объявили о прекращении сотрудничества.