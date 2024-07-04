Акинфеев — в стартовом составе ЦСКА на матч с «Белградом»

Сегодня, 4 июля, московский ЦСКА встретится с «Белградом» в рамках первого тура Братского Кубка.

Пресс-служба «армейцев» поделилась информацией о списке футболистов, которые примут участие в предстоящем поединке.

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев (вр), Гайич, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Жемалетдинов, Чалов.

Запасные: Помазун (вр), Тороп (вр), Агапов, Рядно, Лукин, Келлвен, Риванди, Кисляк, Бистрович, Глебов, Яковлев, Шуманский, Мусаев, Гайч, Красич.

Начало матча ЦСКА – «Белград» запланировано на 19:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.