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Натхо: Чалов не перешёл в «Зенит»? Хорошо, в ЦСКА он на своём месте

04 Июля 2024 • 17:17 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
20.07 20:00

Экс-футболист ЦСКА Бибрас Натхо прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе нападающего «армейцев» Фёдора Чалова в «Зенит».

«Чалов — отличный нападающий. Его игра важна для ЦСКА. Он мог перейти в «Зенит»? Хорошо, что не перешел. В ЦСКА он на своем месте», — приводит слова Натхо «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 26-летний Чалов принял участие в 41 матче с учетом всех турниров, забил 16 мячей и записал в свой актив пять голевых передач.

Текущее трудовое соглашение Чалова с ЦСКА рассчитано до конца июня 2025 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 11 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Бибрас Натхо Фёдор Чалов ещё теги

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