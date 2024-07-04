Лунёв: Личка не говорил, что видит меня основным вратарём «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв ответил на вопрос о своей роли в новой команде.

Напомним, текущим летом 32-летний футболист присоединился к «Динамо» на правах свободного агента.

— При переходе не было разговоров о том, что Личка видит меня основным вратарем «Динамо». Будет здоровая конкуренция. Кто сильнее, тот и будет играть, — приводит слова Лунёва портал «РБ Спорт».

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице, набрав 56 очков в 30 турах. Отставание «бело-голубых» от «Зенита» составило всего один зачетный балл.