Пономарёв — о Чалове в Европе: «Годы идут, но расклад по Фёдору не меняется»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переезде форварда «армейцев» Фёдора Чалова в Европу.

— Очередное трансферное окно идет, а Чалова в Европе никто не хочет. Годы идут, но расклад по Фёдору не меняется, — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, за хорошие деньги Чалова уже никто не купит, поэтому ЦСКА нужно его оставлять.

В минувшем сезоне 26-летний нападающий забил 16 голов и записал в свой актив пять ассистов в 41 матче с учетом всех турниров.

Действующий контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока составляет 11 миллионов евро.