В «Динамо» рассказали, есть ли предложения по Тюкавину от «Болоньи» и «Жироны»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на информацию о возможной продаже нападающего команды Константина Тюкавина.

Ранее известный журналист и блогер Нобель Арустамян рассказал, что за 22-летним Тюкавиным следят «Болонья» и «Жирона».

«Возможно, Нобелю и поступают предложения из «Жироны», но нам — нет», — заявил Гафин «Матч ТВ».

Ранее функционер сказал, что «Динамо» не планирует продавать Тюкавина в летнее трансферное окно.

В прошедшей кампании форвард сыграл в 38 встречах с учетом всех турниров, 17 раз поразил сетку ворот соперников и оформил десять голевых передач.