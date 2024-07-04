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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мансилья выбрал финалистов Кубка Америки - 2024

04 Июля 2024 • 15:37 Комментировать

Форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал, какие сборные ждет в финале Кубка Америки – 2024. Он ставит на встречу между сборными Бразилии и Аргентины.

«Я бы с удовольствием посмотрел эту встречу. Мы уже выигрывали предыдущий турнир Копа Америка. Это величайшие сборные, надеюсь они покажут зрелищный и интересный для всех футбол», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

Напомним, что сборные Аргентины и Бразилии успешно пробились в четвертьфинал Кубка Америки. В рамках первого раунда плей-офф «альбиселесте» встретятся с национальной командой Эквадора, а бразильцам будет противостоять Уругвай.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Аргентины Оренбург Брайан Мансилья ещё теги
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