Мансилья выбрал финалистов Кубка Америки - 2024

Форвард «Оренбурга» Брайан Мансилья рассказал, какие сборные ждет в финале Кубка Америки – 2024. Он ставит на встречу между сборными Бразилии и Аргентины.

«Я бы с удовольствием посмотрел эту встречу. Мы уже выигрывали предыдущий турнир Копа Америка. Это величайшие сборные, надеюсь они покажут зрелищный и интересный для всех футбол», - передает слова футболиста Metaratings.ru.

Напомним, что сборные Аргентины и Бразилии успешно пробились в четвертьфинал Кубка Америки. В рамках первого раунда плей-офф «альбиселесте» встретятся с национальной командой Эквадора, а бразильцам будет противостоять Уругвай.