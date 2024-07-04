Стала известна позиция «Динамо» по Тюкавину

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном уходе нападающего команды Константина Тюкавина.

«На летнее трансферное окно у нас в планах сохранить Тюкавина. Когда придет подходящее время для продажи Тюкавина в европейские клубы, то так и случится», — заявил Гафин Sport24.

По мнению функционера, Тюкавин еще не перерос уровень Российской премьер-лиги и должен продолжать прогрессировать.

В прошедшем сезоне 22-летний форвард принял участие в 38 встречах во всех турнирах, забил 17 голов и стал автором десяти ассистов.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша РПЛ Тюкавин был признан лучшим игроком сезона.