Инвестор «Химок» рассказал, ведутся ли переговоры по Вере

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов высказался о возможном трансфере хавбека «Оренбурга» Лукаса Веры.

— Могу подтвердить, что ведутся переговоры, а о деталях не в курсе. Наверное, я бы хотел видеть Лукаса Веру в «Химках», но решает тренер, — приводит слова Садыгова Sport24.

Ранее появилась информация, что «Химки» согласовали трансфер 27-летнего Веры за один миллион евро.

В сезоне-2023/24 аргентинский полузащитник появился на поле в 30 встречах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет пять результативных передач.

Напомним, по итогам минувшего сезона «Химки» выиграли Мелбет-Первую лигу и вернулись в РПЛ