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Стало известно, когда Угальде вернётся в «Спартак» слухи

04 Июля 2024 • 14:16 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:30

Появилась информация о том, когда нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде вернётся в расположение московского «Спартака».

3 июня сборная Коста-Рики завершила свое выступление на Кубке Америки, не сумев выйти в плей-офф турнира.

Как сообщает телеграм-канал «Спартак Информ», у 22-летнего футболиста практически не будет отпуска. Источник утверждает, что Угальде присоединится к «Спартаку» уже в конце текущей недели.

На Кубке Америки Угальде провел два матча и не отметился результативными действиями.

Первый матч нового сезона Российской премьер-лиги «Спартак» проведет 21 июля. В этот день «красно-белые» сыграют с «Оренбургом».

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