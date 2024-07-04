Джикии не будет в «Химках» — известна причина

Бывший капитан московского «Спартака» Георгий Джикия не перейдёт в «Химки». Об это рассказал инвестор «красно-черных» Туфан Садыгов.

«С Георгием Джикией разговор закрыт. Никаких переговоров больше нет. Так понимаю, он хочет играть в более статусных клубах», — заявил Садыгов Sport24.

Бизнесмен считает, что Джикия является игроком высокого уровня, который будет искать себе новый клуб не только в России, но и в Европе.

Напомним, в мае «Спартак» сообщил, что не будет продлевать трудовой договор с 30-летним Джикией.

В прошлом сезоне защитник появился на поле в 12 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.