«Спартаку» не нужен уголовник Промес: история успеха и падение игрока на дно

1 июля пресс-служба московского «Спартака» объявила о расставании с нидерландским нападающим Квинси Промесом, у которого истёк контракт с клубом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает путь футболиста в стане «красно-белых».

Успехи Промеса в «Спартаке»

Свой первый заход в «Спартак» Промес совершил в августе 2014 года. Тогда покупка футболиста обошлась «красно-белым» в 11,5 млн евро. Сразу же нидерландец стал железным игроком основы и за первый сезон наколотил 13 голов, оформив сразу четыре дубля. Кроме того, Промес сделал пять ассистов. Нападающий быстро стал любимчиком публики, ведь он сильно выделялся на поле за счёт своей скорости, дриблинга и мощного удара. Всё это позволило Промесу стать одним из самых ярких игроков «Спартака» и получить приз от болельщиков «Золотой кабан», который вручается лучшему футболисту команды по итогам сезона.

После ухода из «Спартака» Юры Мовсисяна Промес забрал себе его десятый номер. В сезоне-2015/16 нидерландец забил уже 18 голов и отдал пять голевых передач в 30 играх РПЛ. Благодаря своей яркой игре Промес снова забрал приз лучшего игрока сезона от болельщиков «Спартака».

В следующем году «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России, а Промес стал одним из главных творцов этой сказки. Однако в сезоне-2016/17 футболист забил не так много голов, но стал хорошим подносчиком снарядов для партнёров. В 26 встречах РПЛ Промес сделал 12+9 и был признан лучшим игроком всего сезона.

Сезон-2017/18 «Спартак» начал с победы в Суперкубке России. С переменным успехом «красно-белые» выступили в Лиге чемпионов, разгромив дома «Севилью» со счётом 5:2 и крупно проиграв на выезде «Ливерпулю» (0:7). Однако 2+2 Промеса в матче с севильцами убедили испанцев выкупить нидерландца летом 2018 за 21 млн евро. Отметим, что по итогам всего сезона Промес снова был очень результативен (15+8).

Уход и возвращение блудного сына

В «Севилье» Промес не задержался, так как не смог себя проявить из-за схемы команды. Игрока использовали на позиции левого латераля, что было для него не особо привычно. Летом 2019 года Промеса выкупил «Аякс», где он зажигал на протяжении полутора лет, но из-за проблем с законом на родине был вынужден покинуть страну и вернулся в московский «Спартак». После возвращения Промес, как и в первый раз, заявил, что не покинет клуб, пока снова не приведёт его к трофею. Стоит сказать, что оба раза Промес сдержал своё слово, ведь в сезоне-2021/22 «Спартак» завоевал Кубок России.

Первые полтора сезона все критиковали Промеса, но, к слову, на протяжении этого времени неубедительно выглядел весь «Спартак». Однако летом 2022 года столичный клуб возглавил молодой специалист Гильермо Абаскаль, который сразу смог оживить «Спартак». В первом сезоне под руководством испанца «красно-белые» завоевали бронзу, а Промес выдал лучший сезон в своей карьере, забив 25 голов и сделав десять ассистов за 37 матчей.

Проблемы с поведением

В июне 2023 года Промес был приговорён к 18 месяцам тюремного заключения за то, что ножом ударил в колено двоюродного брата. Инцидент произошёл в 2020 году, однако подробности вскрылись только спустя два года. Как оказалось, телефон футболиста прослушивался из-за подозрения в контрабанде наркотиков, но правоохранительные органы добыли другую шокирующую информацию. После совершённого преступления Промес по телефону обсудил эту ситуацию с родителями и с тётей, за которую игрок и заступился. Причиной нападения на брата стал тот факт, что родственник обокрал тётю Промеса.

Спустя время вскрылось и причастие Промеса в контрабанде крупной партии наркотиков, по крайней мере так утверждает прокуратура. По данному делу футболист получил ещё шесть лет колонии, однако свою вину он не признаёт. По словам тех, кто обсуждал эту тему с Промесом, нидерландец просто одолжил своему дяде крупную сумму денег, которая была использована в обороте наркотиков.

Последние новости

В конце февраля Промес не смог вместе со «Спартаком» вернуться со сборов из ОАЭ. Футболист был задержан в аэропорту за нарушение местного закона. Позже стало известно, что игрок угодил в ДТП и покинул место происшествия. Спустя время данный вопрос был урегулирован, но проблема оказалась в том, что у Нидерландов и ОАЭ есть договор, согласно которому Эмираты обязаны экстрадировать Промеса на родину. Промес дважды был задержан полицией в ОАЭ — сначала за ДТП, а после из-за возможной экстрадиции. Однако сейчас футболист находится на свободе, но до решения суда ему запрещено покидать ОАЭ.

1 июля московский «Спартак» объявил о расставании с Промесом в связи с истечением срока контракта. Пресс-служба клуба отметила, что в настоящий момент продолжение сотрудничества невозможно, но «Спартак» намерен вернуться к этому вопросу в случае возвращения Промеса в Россию.

Несмотря на то, что Промес, без всяких сомнений, — легенда «Спартака», всё же его жизнь вне поля влияет и на репутацию самого популярного клуба страны. Вряд ли дальнейшее сотрудничество возможно, даже если игрок сможет вернуться в ближайшее время. Новый контракт с осуждённым на родине Промесом снова вызовет информационный шторм, поэтому, скорее всего, своим заявлением «Спартак» просто поддержал Промеса.

Фото: Globallookpress.com

Дмитрий Миляев