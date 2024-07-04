Агент рассказал о планах Чистякова

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

Напомним, вторую часть минувшего сезона Чистяков провел в аренде в «Сочи», но летом вернулся в «Зенит».

— Дмитрий очень счастлив снова надеть майку петербургского клуба. У него большое воодушевление, поэтому он хочет остаться в «Зените», — приводит слова агента Metaratings.

В минувшем сезоне 30-летний Чистяков принял участие в 15 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Действующий трудовой договор защитника с «Зенитом» рассчитан до следующего лета. Transfermarkt оценивает стоимость Чистякова в 1,8 млн евро.