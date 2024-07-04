Канчельскис считает, что Дзюба и Джикия ещё пригодятся в РПЛ

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем защитника Георгия Джикии и форварда Артёма Дзюбы.

«Они оба еще пригодятся в РПЛ. Единственный вопрос — кто хочет их видеть в своих командах? Думаю, что даже в командах первой пятерки, учитывая то, что происходит сейчас в РПЛ», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Напомним, после окончания минувшего сезона Джикия покинул «Спартак», а Дзюба ушел из «Локомотива». На данный момент оба футболиста находятся в статусе свободного агента.

Ранее агент Джикии заявил, что, скорее всего, его подопечный продолжит карьеру за пределами России.