Участники шоу «Место силы» раскроют Малафееву, почему погибла его жена

Бывший голкипер петербургского «Зенита» и национальной сборной России Вячеслав Малафеев станет участником шоу «Место силы» на телеканале ТНТ. Экстрасенсы помогут разобраться в трагической гибели супруги известного футболиста.
«Я плакал. Это был сильнейший удар. Моя жизнь после трагедии изменилась. Я никогда так не убивался. Это было чудовищно тяжело. Если бы я не был на игре, она бы не поехала», - рассказал Малафеев участникам шоу «Место силы».
Напомним, что в 2011 году Вячеслав пережил трагедию. В автомобильной аварии погибла его супруга Марина Безбородова.
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