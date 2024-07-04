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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Участники шоу «Место силы» раскроют Малафееву, почему погибла его жена

04 Июля 2024 • 12:33 Комментировать

Бывший голкипер петербургского «Зенита» и национальной сборной России Вячеслав Малафеев станет участником шоу «Место силы» на телеканале ТНТ. Экстрасенсы помогут разобраться в трагической гибели супруги известного футболиста.

«Я плакал. Это был сильнейший удар. Моя жизнь после трагедии изменилась. Я никогда так не убивался. Это было чудовищно тяжело. Если бы я не был на игре, она бы не поехала», - рассказал Малафеев участникам шоу «Место силы».

Напомним, что в 2011 году Вячеслав пережил трагедию. В автомобильной аварии погибла его супруга Марина Безбородова.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вячеслав Малафеев
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