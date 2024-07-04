Участники шоу «Место силы» раскроют Малафееву, почему погибла его жена

«Я плакал. Это был сильнейший удар. Моя жизнь после трагедии изменилась. Я никогда так не убивался. Это было чудовищно тяжело. Если бы я не был на игре, она бы не поехала», - рассказал Малафеев участникам шоу «Место силы».