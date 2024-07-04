Канчельскис: «Зенит» сделает всё, чтобы обогнать «Спартак»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился комментарием о трансферной кампании «Зенита».

«Зенит» правильно делает, что всех скупает. Они сделают все, чтобы обогнать «Спартак». Теперь «Спартаку» нужно шевелиться и думать, что дальше будет», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

По мнению эксперта, «Зенит» на правильном пути, ведь сейчас клуб ослабляет конкурентов.

Новый сезон начнется для «Зенита» 13 июля матчем против «Краснодара» за OLIMPBET-Суперкубок России. Игра между командами должна будет стартовать в 20:30 по мск. Поединок состоится на «Волгоград Арене».