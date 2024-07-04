Натхо: «Уровень Чалова уже соответствует Европе»

Экс-игрок ЦСКА Бибрас Натхо поделился мнением о возможном переезде нападающего «красно-синих» Фёдора Чалова в европейский клуб.

Натхо признался, что хотел бы увидеть Чалова в Европе, ведь это качественный футболист, который способен построить хорошую карьеру.

— Уровень Чалова уже соответствует Европе, но он все еще может становиться лучше и лучше в будущем, — приводит слова Натхо «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 Чалов появился на поле в 41 матче во всех турнирах, забил 16 мячей и записал на свой счет пять ассистов.

Контракт 26-летнего форварда с ЦСКА рассчитан до лета 2025 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость россиянина в 11 миллионов евро.