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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лунёв высказался о шансах «Динамо» в борьбе за чемпионство

04 Июля 2024 • 12:10 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
20.07 20:00

Голкипер столичного «Динамо» Андрей Лунёв высказался о том, способна ли команда бороться за чемпионство в новом розыгрыше РПЛ.

— У нас еще не вся команда в сборе. К тому же мы сейчас под нагрузками. На данном этапе это невозможно понять, — приводит слова Лунёва портал «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата России «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице, отстав от первой позиции всего на один зачетный балл.

В рамках первого тура нового сезона «бело-голубые» примут на своем поле воронежский «Факел». Игра между командами пройдет 20 июля. Старт поединка запланирован на 20:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Лунёв

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