В «Оренбурге» отреагировали на информацию об уходе Веры в «Химки»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном переходе хавбека команды Лукаса Веры в «Химки».

Ранее появилась информация, что стороны согласовали переход 27-летнего аргентинца.

«Я знаю, что идет какой-то процесс, но на какой стадии — не могу сказать. Думаю, большая доля вероятности, что Вера перейдет в «Химки», — приводит слова Андреева «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Вера принял участие в 30 встречах во всех турнирах, стал автором одного забитого мяча и пяти ассистов.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Веры составляет три миллиона евро.