Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера близок к переходу в «Химки».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале, «Оренбург» принял предложение «Химок» по 27-летнему футболисту. По данным источника, сумма трансфера составит один миллион и будет разбита на три платежа.

Утверждается, что Вера подпишет контракт с «Химками» на два года с возможностью продления еще на один год.

В прошедшем сезоне хавбек принял участие в 30 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет пять ассистов.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Веры в три миллиона евро.