Нападающий второй команды петербургского «Зенита» Станислав Лапинский продолжит карьеру в Российской премьер-лиге. Новым местом работы 19-летнего форварда стал «Пари НН», об этом рапортует клубная пресс-служба.

Как информирует нижегородский клуб, стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано на три года.

Напомним, что «Пари НН» в минувшем розыгрыше чемпионата России финишировал в зоне переходных матчей. В стыковых поединках нижегородская команда одолела в двухматчевом противостоянии тульский «Арсенал» и сохранила прописку в элитном дивизионе.