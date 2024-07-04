Агент ответил, может ли Угальде перейти в «Зенит»

Агент Курт Морсинк, представляющий интересы форварда «Спартака» Манфреда Угальде, высказался о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

«На данный момент мы не думаем о переходе в какую-либо другую команду. Манфред пришел, чтобы помогать «Спартаку» забивать голы, делать все, что от него зависит», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Морсинк признался, что к Угальде постоянно есть интерес со стороны европейских команд, но сейчас все мысли форварда сосредоточены на «Спартаке».

Угальде присоединился к «Спартаку» в январе текущего года, подписав трудовой договор с клубом до 2028 года. Сумма трансфера составила 13 миллионов евро.