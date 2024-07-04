Лунёв: «Братский Кубок укрепляет отношения между Россией и Сербией»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв поделился комментарием о Братском Кубке, который проходит в эти дни в Москве.

— Мне кажется, что Братский Кубок укрепляет отношения между Россией и Сербией. В условиях изоляции огромный респект организаторам турнира, — приводит слова Лунёва «Чемпионат».

Футболист признался, что ему было приятно сыграть с «Партизаном», который в новом сезоне будет участвовать в квалификации Лиги чемпионов.

Основное время матча между «Динамо» и «Партизаном» завершилось со счетом 2:2, однако в серии пенальти сербы оказались сильнее.

В следующем туре подопечные Марцела Лички сыграют с «Белградом». Игра пройдет 6 июля, начало — в 15:30 по мск.