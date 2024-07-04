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Наумов – о новичке «Локомотива»: «Не хочу обижать Тимофеева, но это игрок среднего российского уровня»

04 Июля 2024 • 11:15 Комментировать

Николай Наумов, в прошлом президент «Локомотива», оценил подписание «железнодорожниками» 30-летнего полузащитника Артёма Тимофеева.

4 июля столичный клуб сообщил о подписании контракта с экс-игроком «Спартака» на один сезон, также в соглашении есть опция продления трудового договора ещё на один год.

- «Локомотив» не радует уходом ряда игроков, это безусловно. Что касается покупок, не хочу обижать Тимофеева, но это игрок среднего российского уровня. Приобрести его можно, конечно, только для того, чтобы удлинить скамейку. Это не игрок стартового состава, - передаёт слова бывшего президента «Локомотива» «Матч ТВ».

Тимофеев в прошлом сезоне выступал за «Ахмат» и в 30 матчах за клуб записал в свой актив два забитых мяча и два ассиста на партнёров.

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Локомотив Москва Николай Наумов Артём Тимофеев ещё теги
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