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«Спартак» договорился по трансферу четвертьфиналиста Евро-2024 слухи

04 Июля 2024 • 11:08 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:30

Вингер «Галатасарая» и сборной Турции Керем Актюркоглу близок к переходу в московский «Спартак». Об этом сообщает Sabah Spor.

По сведениям источника, стороны уже согласовали переход 25-летнего футболиста. Отмечается, что трансфер Актюркоглу — дело времени.

В минувшем клубном сезоне Актюркоглу принял участие в 54 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Действующий трудовой договор Актюркоглу с «Галатасараем» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость вингера в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Галатасарай Керем Актюркоглу трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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