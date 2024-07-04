Вингер «Галатасарая» и сборной Турции Керем Актюркоглу близок к переходу в московский «Спартак». Об этом сообщает Sabah Spor.

По сведениям источника, стороны уже согласовали переход 25-летнего футболиста. Отмечается, что трансфер Актюркоглу — дело времени.

В минувшем клубном сезоне Актюркоглу принял участие в 54 матчах во всех турнирах, забил 15 мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Действующий трудовой договор Актюркоглу с «Галатасараем» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость вингера в 15 миллионов евро.