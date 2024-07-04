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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лунёв назвал цель «Динамо» в новом сезоне чемпионата России

04 Июля 2024 • 10:51 Комментировать

Страж ворот московского «Динамо» Андрей Лунёв поделился ожиданиями от старта нового сезона Российской премьер-лиги.

«В новом сезоне буду помогать команде, чем могу, добиваться высших целей. А высшая цель у нас - чемпионство», - передает слова вратаря «РИА Новости».

Напомним, что Лунёв присоединился к московскому коллективу на правах свободного агента этим летом. Его предыдущим местом работы был азербайджанский «Карабах». Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2026 года.

В минувшем сезоне чемпионата России «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Лунёв
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