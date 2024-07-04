Лунёв назвал цель «Динамо» в новом сезоне чемпионата России

Страж ворот московского «Динамо» Андрей Лунёв поделился ожиданиями от старта нового сезона Российской премьер-лиги.

«В новом сезоне буду помогать команде, чем могу, добиваться высших целей. А высшая цель у нас - чемпионство», - передает слова вратаря «РИА Новости».

Напомним, что Лунёв присоединился к московскому коллективу на правах свободного агента этим летом. Его предыдущим местом работы был азербайджанский «Карабах». Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2026 года.

В минувшем сезоне чемпионата России «Динамо» финишировало на третьем месте в турнирной таблице.