Экс-игрок «Спартака» рассказал о своём решении перейти в «Локомотив»

Артём Тимофеев, подписавший однолетнее соглашение с «Локомотивом», рассказал, как далось ему решение перейти в стан «железнодорожников».

«Локомотив» 4 июля объявил о подписании контракта с футболистом по схеме «1+1».

- Вариант появился относительно недавно. Думал вообще недолго. Топ-клуб, борется за высокие места, большие амбиции, хорошие условия. Поэтому думал недолго, все прошло относительно быстро, - передаёт слова Тимофеева пресс-служба «Локомотива».

30-летний Тимофеев ранее выступал за московский «Спартак», самарские «Крылья Советов» и «Ахмат». В прошлом сезоне в составе грозненского клуба полузащитник 30 раз появлялся на поле, отметился двумя голами и двумя ассистами на партнёров.