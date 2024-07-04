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«Локомотив» сообщил о подписании бывшего футболиста «Спартака» официально

04 Июля 2024 • 10:19 Комментировать
Локомотив Москва
...
Акрон
20.07 15:00

​Артём Тимофеев с нового сезона будет выступать за столичный «Локомотив».

Об этом сообщается на страницах «железнодорожников» в социальных сетях. Контракт с футболистом рассчитан на один год с возможностью продления ещё на один сезон.

- Добро пожаловать в красно-зелёную семью, Артём! – говорится в сообщении «Локомотива».

Тимофеев в прошлом сезоне выступал за «Ахмат», но в связи с истечением срока трудового договора он покинул грозненский клуб. В сезоне 2023/24 Тимофеев 30 раз выходил на поле в футболке «Ахмата», дважды поразил ворота соперников и сделал столько же ассистов на партнёров. В 2017 году в составе «Спартака» Тимофеев выигрывал чемпионат России.


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