Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил вектор развития московского клуба.

«В «Локомотив» пришли несколько футболистов в летнее трансферное окно. Я думаю, клуб ещё оформит несколько трансферов. То, что у команды есть стратегия и она придерживается своего плана, мне это нравится. Понятное дело, что такие опытные футболисты, такие как Миранчук, должны быть в команде, но если они не хотят идти на такие зарплаты, то здесь уже ничего не поделаешь», — сказал Булыкин.

В летнее трансферное окно «Локомотив» покинули Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Станислав Магкеев и Максим Глушенков.

Пополнили московский клуб форварды Дмитрий Воробьёв, Тимур Сулейманов, полузащитник Артём Тимофеев и вратарь Антон Митрюшкин.