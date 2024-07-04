Ерохин: «Для меня всегда был приоритет продолжить играть за «Зенит»

Александр Ерохин, игрок «Зенита», высказался после продления контракта с петербургским клубом.

В понедельник «сине-бело-голубые» сообщили, что новое соглашение с 34-летним Ерохиным будет действовать до конца следующего сезона.

- Для меня всегда был приоритет продолжить играть за «Зенит». Мы с руководством и тренерским штабом пришли к решению о продлении, чему я очень рад, - передаёт слова игрока «Зенита» «Матч ТВ».

Напомним, коллектив Сергея Семака 2 июля разгромил «Сочи» в контрольной игре, встреча завершилась со счётом 5:2. В следующем туре питерская команда встретится с «Тальересом» из Аргентины, матч пройдёт завтра, 5 июля.