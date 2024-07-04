В «Спартак» вернулся нападающий из Барселоны

Форвард Кейта Бальде вернулся в московский «Спартак» после аренды в каталонском «Эспаньоле». Игрок разместил в социальных сетях снимок, отметив свое местоположение в Москве.

В минувшем сезоне сенегальский нападающий принял участие в 24 поединках за «Эспаньол». Африканец отметился лишь одной результативной передачей.

Срок действующего контракта Бальде с «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 1,2 миллиона евро.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» финишировал на пятой позиции в турнирной таблице.