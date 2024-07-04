«Зенит» предложил «Спартаку» на выбор двух футболистов - названы имена

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» могут обменяться футболистами.

Как стало известно журналистам Metaratings.ru, «сине-бело-голубые» предлагают «красно-белым» включить своего форварда Ивана Сергеева или полузащитника Александра Коваленко в потенциальную сделку по нападающему Александру Соболеву. Пока активность в переговорах не наблюдается, но если стороны смогут договориться, то сделка будет оформлена в самое ближайшее время.

Напомним, что в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России. Это шестое подряд чемпионство команды Сергея Семака. «Спартак», в свою очередь, финишировал на пятой позиции.