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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» предложил «Спартаку» на выбор двух футболистов - названы имена

04 Июля 2024 • 09:35 Комментировать

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» могут обменяться футболистами.

Как стало известно журналистам Metaratings.ru, «сине-бело-голубые» предлагают «красно-белым» включить своего форварда Ивана Сергеева или полузащитника Александра Коваленко в потенциальную сделку по нападающему Александру Соболеву. Пока активность в переговорах не наблюдается, но если стороны смогут договориться, то сделка будет оформлена в самое ближайшее время.

Напомним, что в минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом России. Это шестое подряд чемпионство команды Сергея Семака. «Спартак», в свою очередь, финишировал на пятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Соболев Иван Сергеев Александр Коваленко ещё теги
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