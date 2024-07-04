Лунёв прокомментировал свой дебют за «Динамо»

Новичок московского «Динамо» Андрей Лунёв прокомментировал свой дебют за столичный клуб. Вратарь принял участие в контрольной встрече против белградского «Партизана» (2:2, 2:4 пен.).

«Произошёл вполне нормальный дебют за «Динамо» в матче с «Партизаном». Не было чего-то сверхъестественного, потому что особо не было каких-то моментов у моих ворот», - передает слова голкипера «Чемпионат».

Напомним, что Лунёв перебрался в московский коллектив на правах свободного агента. Стороны заключили трудовое соглашение до середины 2026 года. До этого вратарь отметился выступлениями за петербургский «Зенит», леверкузенский «Байер», азербайджанский «Карабах».