Бибрас Натхо: «Снова быть в России – нечто особенное для меня»

Опытный израильский полузащитник Бибрас Натхо прокомментировал своё возвращение в Россию. Его белградский «Партизан» приехал в Москву на Братский кубок.

«Снова быть в России — это нечто особенное для меня. У меня с этой страной много приятных воспоминаний. Я провёл здесь несколько хороших лет как в плане футбола, так и в плане жизни в целом», - вспоминает Бибрас для Legalbet.

Как добавил хавбек, следующий матч на турнире для него будет крайне особенным, ведь соперник «Партизана» - ЦСКА.

Напомним, что Натхо прекрасно знаком с РПЛ. С 2010 по 2013 годы он играл за казанский «Рубин», а с 2014 по 2018 годы защищал цвета московского ЦСКА.