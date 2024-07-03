В руководстве «Динамо» высказались о прощальном матче Шунина

Председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об Антоне Шунине. Опытный голкипер официально покинул «бело-голубых» этим летом, однако прощальный матч за клуб так и не провёл. Гафин оценил вероятность прощального матча Шунина за «Динамо».

«Антон Шунин попрощался с командой. Если у нас получится сделать прощальный матч, мы обязательно это сделаем», - говорит Гафин для «Чемпионата».

Напомним, что всю карьеру до летнего ухода из «Динамо» Шунин провёл в стане «бело-голубых». Впервые пришёл в клуб он ещё в детском возрасте, дебютировал во взрослом профессиональном футболе Антон тоже в «Динамо».