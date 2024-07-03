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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гендиректор «Динамо» назвал цель команды на новый сезон РПЛ

03 Июля 2024 • 22:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
20.07 20:00

Павел Пивоваров, гендиректор «бело-голубых», рассказал о задачах команды на новый сезон РПЛ.

Сегодня «Динамо» провело товарищескую встречу с «Партизаном», основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти точнее были игроки сербской команды – 4:2.

- «Зенит» наш главный конкурент в новом сезоне? Кто так сказал? Наша цель - бороться за место в тройке. Будем отталкиваться от себя, - передаёт слова генерального директора московского клуба «Матч ТВ».

«Динамо» начнёт новый сезон через две недели матчем против воронежского «Факела», встреча пройдёт на «ВТБ Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Павел Пивоваров

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