Гендиректор «Динамо» назвал цель команды на новый сезон РПЛ

Павел Пивоваров, гендиректор «бело-голубых», рассказал о задачах команды на новый сезон РПЛ.

Сегодня «Динамо» провело товарищескую встречу с «Партизаном», основное время завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти точнее были игроки сербской команды – 4:2.

- «Зенит» наш главный конкурент в новом сезоне? Кто так сказал? Наша цель - бороться за место в тройке. Будем отталкиваться от себя, - передаёт слова генерального директора московского клуба «Матч ТВ».

«Динамо» начнёт новый сезон через две недели матчем против воронежского «Факела», встреча пройдёт на «ВТБ Арене».