Гафин: «Динамо» планирует летом точечные усиления состава»

Председатель совдира московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о летней трансферной кампании и том, какой она будет для «бело-голубых».

«Планируем в это трансферное окно точечные усиления. Хочу напомнить, в прошлом сезоне у нас была масштабная трансферная кампания, мы с её помощью усилились. Продолжим работу и будем точечно усилим некоторые позиции», - говорит Гафин «Чемпионату».

Как добавил функционер, проблемы в обороне «Динамо» должно решать не новыми игроками, а работой с теми, кто есть в клубе сейчас.

«Динамо» по итогу прошлого сезона упустило чемпионство в 30-м по счёту туре. Вечером среды «бело-голубые» на Братском кубке проиграли в серии пенальти белградскому «Партизану» (2:2, 2:4), притом по ходу матча динамовцы уверенно вели – 2:0.