Глушенков рассказал о внимании со стороны питерских болельщиков

Новобранец питерского «Зенита» Максим Глушенков высказался о внимании к нему со стороны местных болельщиков. Переехал в Санкт-Петербург игрок атаки из столичного «Локомотива» только этим летом.

«Уже возле базы два раза останавливался. Утром, когда на второй день в «Зените» ехал на тренировку, видел из машины, как мне машут», - вспоминает Максим для телеканала «Матч ТВ».

Как добавил Глушенков, в родном Смоленске его узнают нечасто.

«Редко узнают, если только те дети, которые футбол смотрят», - заключил Максим.

Ранее Глушенков высказался о конкуренции в его новом клубе.