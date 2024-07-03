«Динамо» проиграло «Партизану» в серии пенальти на Братском кубке

Московское «Динамо» в первой игре на Братском кубке проиграло белградскому «Партизану» в серии пенальти.

Основное время поединка завершилось боевой ничьей – 2:2. Притом, динамовцы вели со счётом 2:0, но пропустили дважды почти в самой концовке игры. Открыл счёт на 78-й минуте Иван Лепский после углового, спустя 10 минут Вячеслав Грулёв в результате контратаки удвоил преимущество «бело-голубых».

Однако спустя минуту после гола Грулёва «Партизан» голом Неманьи Николича сократил разрыв, а ещё через пару минут после ошибки вратаря белградцы ударом Щчекича восстановили равенство.

В серии пенальти «Динамо» было не столь удачливым – свои удары смазали Дмитрий Скопинцев и Даниил Фомин, оба раза выручил голкипер «Партизана». Гости же реализовали все свои четыре удара, итог - 4:2.