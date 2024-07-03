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«Динамо» проиграло «Партизану» в серии пенальти на Братском кубке

03 Июля 2024 • 21:46 Комментировать
Динамо Москва
2:2
Партизан
окончен после пенальти

Московское «Динамо» в первой игре на Братском кубке проиграло белградскому «Партизану» в серии пенальти.

Основное время поединка завершилось боевой ничьей – 2:2. Притом, динамовцы вели со счётом 2:0, но пропустили дважды почти в самой концовке игры. Открыл счёт на 78-й минуте Иван Лепский после углового, спустя 10 минут Вячеслав Грулёв в результате контратаки удвоил преимущество «бело-голубых».

Однако спустя минуту после гола Грулёва «Партизан» голом Неманьи Николича сократил разрыв, а ещё через пару минут после ошибки вратаря белградцы ударом Щчекича восстановили равенство.

В серии пенальти «Динамо» было не столь удачливым – свои удары смазали Дмитрий Скопинцев и Даниил Фомин, оба раза выручил голкипер «Партизана». Гости же реализовали все свои четыре удара, итог - 4:2.

Протокол игры  
Динамо Москва2:2Партизан
(1:0) Лепский Иван76'  
(2:0) Грулёв Вячеслав86'  
  88'Николич Неманья III (2:1)
  90'Шчекич Александар (2:2)
Лунёв АндрейМайсторович МиланФомин ДаниилГагнидзе ЛукаГладышев ЯрославКутицкий АлександрЛаксальт ДиегоМакаров ДенисТанасиевич ЙованПименов РусланТюкавин Константин
Запасные: Скопинцев ДмитрийБессмертный СтаниславОкишор ВикторЛесовой ДаниилБителлоКудравец АндрейГрулёв ВячеславДаса ЭлазарЛепский ИванНазаренко ЕгорКупцов Илья
Йованович Александар IIАнтич НиколаАриага КервинДе Медина НатанОвюсу ЛеройГо Янг-ДжунКалулу АльдоМаркович СашаМуякич НихадГаяс ЗахидСалданья
Запасные: Филипович Александар
03 июля. Стадион "ВТБ Арена".

 

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