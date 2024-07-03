Осинькин отреагировал на слухи о Тавареше в «Крыльях»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин отреагировал на последние новости, сватающие левого защитника московского «Спартака» Томаша Тавареша в его клуб.

«Я тоже об этом читал. Но после того, как ушел Горшков, нам предлагали или я читал о большом количестве футболистов», - сказал Осинькин порталу «РБ Спорт».

Напомним, что большую часть прошлого сезона Томаш пропустил. Португалец получил тяжёлую травму связок колена, на реабилитацию у легионера ушли месяцы.

В «Спартаке» Томаш оказался зимой 2022-2023 годов, он прибыл в клуб вместе с Алексисом Дуарте, другим легионером обороны.

Тавареш хочет вернуться на родину